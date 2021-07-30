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أسرة الراحل قدّمت شكرها على هذه المواساة

نائب أمير مكة يعزي ذوي المتوفى علي بن لادن

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قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، تعازيه لذوي علي محمد بن لادن.

وعبّر عن صادق تعازيه ومواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته.