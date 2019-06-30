#حررته_فقيدني .. "التجارة" تشهر بمصدري شيكات دون رصيد

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30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440 09:35 PM

#حررته_فقيدني .. "التجارة" تشهر بمصدري شيكات دون رصيد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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