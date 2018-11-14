مدير تعليم الكبار بمكة يتفقد سير العمل الدراسي بالثانوية الخامسة الليلية

وقف على مستويات الدارسين وحث الطلاب على الجد والمثابرة والاجتهاد

تفقد ومدير إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة خالد الحارثي بجولة ميدانية مساء اليوم على سير العمل الدراسي بمدرسة الثانوية الخامسة الليلية بالشرائع.

وكان في استقباله قائد الثانوية الخامسة الليلية فيصل الأسمري ووكيل المدرسة فهد الحارثي والتقى المرشد الطلابي مبارك العصيمي واطلع على السجلات الإرشادية وأثنى على العمل المقدم في المدرسة.

تحدث مدير إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة خالد الحارثي للطلاب عن أهداف نظام المقررات للصف الأول الثانوي والأسس التي يقوم عليها ونظام التسجيل وكيفية اختيار المسار أو تغييره والإضافة والحذف والتحويل والخطة الدراسية في النظام والدراسة في نظام المقررات وقواعد النجاح والرسوب وضوابط الغياب والكثير من المعلومات التي تهم الطالب حول هذا النظام.

ووقف "الحارثي" على المستويات التحصيلية للدارسين وحث كل الطلاب على الجد والمثابرة والاجتهاد، مشيرًا إلى أن إدارة تعليم مكة المكرمة وفرت جميع الإمكانات المتاحة لتوفير أفضل الخدمات التربوية لتحقيق أهدافها المرسومة لها.

وفي نهاية الجولة، أثنى ومدير إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة خالد الحارثي على الانضباط في حضور الطلاب كما أثنى على قائد المدرسة فيصل الأسمري وعلى الكادر التعليمي والإداري وحث الجميع على مواصلة الجهد وتهيئة الأجواء الدراسية للطلاب وتشجيعهم على التحصيل العلمي الفعّال والتركيز، وتحقيق ذلك من خلال توافر عوامل عدة أهمها تهيئة الطالب نفسيًا.