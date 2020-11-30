"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم على مزارعين في نيجيريا

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الإرهابي ضد مزارعين أبرياء في شمال شرق جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وأعربت المنظمة عن تعازيها لذوي الضحايا وحكومة وشعب نيجيريا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت المنظمة وقوفها وتضامنها مع نيجيريا في التصدي للأعمال الإرهابية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.منظمة التعاون الإسلامي
المنظمة أكدت تضامنها في التصدي للأعمال الإرهابية
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الإرهابي ضد مزارعين أبرياء في شمال شرق جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وأعربت المنظمة عن تعازيها لذوي الضحايا وحكومة وشعب نيجيريا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت المنظمة وقوفها وتضامنها مع نيجيريا في التصدي للأعمال الإرهابية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.