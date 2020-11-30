"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم على مزارعين في نيجيريا

المنظمة أكدت تضامنها في التصدي للأعمال الإرهابية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الإرهابي ضد مزارعين أبرياء في شمال شرق جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وأعربت المنظمة عن تعازيها لذوي الضحايا وحكومة وشعب نيجيريا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت المنظمة وقوفها وتضامنها مع نيجيريا في التصدي للأعمال الإرهابية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

منظمة التعاون الإسلامي

1

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 01:46 PM

المنظمة أكدت تضامنها في التصدي للأعمال الإرهابية

"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم على مزارعين في نيجيريا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

0 227

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الإرهابي ضد مزارعين أبرياء في شمال شرق جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وأعربت المنظمة عن تعازيها لذوي الضحايا وحكومة وشعب نيجيريا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت المنظمة وقوفها وتضامنها مع نيجيريا في التصدي للأعمال الإرهابية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

منظمة التعاون الإسلامي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020