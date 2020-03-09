"الطاقة الدولية": الطلب على النفط يتجه لأول انكماش منذ 2009

قالت: في ظل تعثر النشاط الاقتصادي العالمي بسبب فيروس كورونا

قالت وكالة الطاقة الدولية، الإثنين، إن الطلب العالمي على النفط يتجه إلى الانكماش في عام 2020 للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، في ظل تعثر النشاط الاقتصادي العالمي بسبب فيروس كورونا.

ووفق "رويترز"، أضافت أنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط 99.9 مليون برميل يومياً في 2020 لتخفض بذلك توقعاتها السنوية بقرابة مليون برميل يومياً، وتشير إلى انكماش قدره 90 ألف برميل يومياً، في أول تراجع للطلب منذ عام 2009.

وتابعت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، أنه في حال فشل الحكومات في احتواء تفشي فيروس كورونا، فإن الاستهلاك قد ينخفض بما يصل إلى 730 ألف برميل يومياً.