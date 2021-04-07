الحصيني مبشرًا بحالة ممطرة: خفيفة لمتوسطة.. وموعدنا غدًا

تشمل مناطق متفرقة ويسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح

تَوَقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة تبدأ غدًا الخميس إن شاء الله.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: يمكن تصنيفها -من ناحية القوة- أنها من خفيفة لمتوسطة.

وتابع: متوقع أن تستمر عدة أيام على أجزاء من غرب وجنوب وشمال ووسط وشرق المملكة، والأمطار المتوقعة من خفيفة لمتوسطة يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة ورياح.