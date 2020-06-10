ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة

جرى خلال الاتصال استعراض الأحداث على الساحتَيْن الإقليمية والدولية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس.

وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.


ولي العهد

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10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 08:54 PM

جرى خلال الاتصال استعراض الأحداث على الساحتَيْن الإقليمية والدولية

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس.

وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.


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