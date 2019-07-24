"الأرصاد" تنبّه: استمرار الرياح السطحية والأتربة المثارة على الرياض

الحالة تشمل "الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل" وتنتهي 9 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لاستمرار الرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة وتدني مدى الرؤية على منطقة الرياض.

وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية ورماح وعفيف ووادي الدواسر".

وأضافت: بدأ الإنذار في الساعة 9:00 صباح اليوم الأربعاء وينتهي في الساعة 21:00 من مساء اليوم نفسه.