"الأرصاد" تنبّه: استمرار الرياح السطحية والأتربة المثارة على الرياض

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لاستمرار الرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة وتدني مدى الرؤية على منطقة الرياض.
وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية ورماح وعفيف ووادي الدواسر".
وأضافت: بدأ الإنذار في الساعة 9:00 صباح اليوم الأربعاء وينتهي في الساعة 21:00 من مساء اليوم نفسه.
الحالة تشمل "الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل" وتنتهي 9 مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لاستمرار الرياح السطحية النشطة والأتربة المثارة وتدني مدى الرؤية على منطقة الرياض.
وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "الأفلاج والخرج والدوادمي والسليل والعاصمة الرياض والقويعية ورماح وعفيف ووادي الدواسر".
وأضافت: بدأ الإنذار في الساعة 9:00 صباح اليوم الأربعاء وينتهي في الساعة 21:00 من مساء اليوم نفسه.