خادم الحرمين يقيم مأدبة غداء تكريماً لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، في قصر الدرعية، مأدبة غداء؛ تكريماً لإخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعقب المأدبة ودع خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، متمنياً لهم سفراً آمناً.