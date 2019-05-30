"المغامسي": اللهم اجعل قمم مكة عزاً للمسلمين وأمناً للخليج وأهله

داعياً الله أن يجزي خادم الحرمين وولي عهده خير الجزاء ووفقهما لكل خير وفلاح

سأل إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عوّاد المغامسي الله أن يجعل في قمم مكة الثلاث (الخليجية، العربية، والإسلامية) التي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتبدأ اليوم في مكة المكرمة، عزاً للمسلمين وجمعاً للكلمة ورأباً للصدع ودفعاً للشر وأمناً للخليج وأهله.

وكتب "المغامسي" تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "اللهم اجعل في هذه اللقاءات المكيّة عزاً للمسلمين وجمعاً للكلمة ورأباً للصدع ودفعاً للشر وأمناً للخليج وأهله، اللهم واجز خادم الحرمين وسمّو ولي عهده خير الجزاء ووفقهما لكل خير وفلاح".