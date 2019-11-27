"العلي": نصف السعوديين زاروا الإمارات و90 رحلة يومية بين البلدين

علاقات استراتيجية ثابتة وراسخة

أكد الخبير السياحي بالإمارات المدير التنفيذي لشركة نيرفانا للسفر بأبو ظبي، علاء العلي، لـ"سبق": إن العلاقة الاستراتيجية بين المملكة والإمارات تدفع إلى خلق سوق كبير وواعد قوامه 50 مليون نسمة؛ ما يعني أنه سوق يمتلك القوة الاقتصادية التي تجعله واحدًا من أفضل الأسواق السياحية في العالم.



وبيّن العلي أن الإحصاءات الرسمية في الإمارات تُظهر أن أعداد الزوار من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات بلغت عام 2018 ما يقارب 1.9 مليون زائر، كما أن الناقلات الوطنية الإماراتية تسيّر أسبوعيًّا 428 رحلة أسبوعية للمطارات السعودية.



وأوضح العلي أنه مع حساب متوسط السياح والزوار من المملكة آخر عشر سنوات؛ يمكننا القول بأنه ما يقارب من 13 مليون سعودي زار الإمارات؛ وهو ما يلامس نصف أعداد السعوديين بشكل إجمالي، وهذا نتاج تتمتّع به دولة الإمارات العربية المتحدة من مقومات رائدة وما تزخر به مختلف إمارات الدولة من مواقع جذب سياحي ومنتجعات ومنشآت الاستجمام والرفاهية، والفنادق العالمية، والمعالم التراثية والتاريخية.

ولفت العلي إلى أن عدد الرحلات الجوية بين الإمارات والسعودية يبلغ 600 رحلة أسبوعيَّا موزعة بين: طيران الاتحاد، وطيران الإمارات، والعربية، وفلاي دبي، وطيران السعودية، والخليجية، وفلاي ناس، بشكل إجمالي 600 رحلة أسبوعية، وبواقع 90 رحلة يومية تقريبًا.