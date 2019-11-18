مدني مكة يتفاعل مع التنبيهات ويحذر من حالة التقلبات

دعا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة واتباع الإرشادات

حذر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من التغيرات المناخية التي ضربت معظم محافظات المنطقة، وقال الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان إن فرصة هطول أمطار على أجزاء من محافظات منطقة مكة المكرمة لا زالت قائمة، مشيراً إلى أن تنبيهاً متقدماً صدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على العاصمة المقدسة ومحافظات أضم, الخرمة, الطائف, العرضيات, الكامل, المويه, تربة, ميسان من أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية يستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين .

وأضاف: صدر بيان آخر متقدم يشمل محافظة جدة وبحرة والجموم والليث وخليص يستمر في هطول أمطار متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى عصر اليوم الاثنين.

ودعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل الحالة الجوية المستمرة على المنطقة، تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة التعليمات التي تصدر في حينه عبر منصة الدفاع المدني ومن خلال وسائل الإعلام.