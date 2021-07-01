الحدود الشمالية.. إزالة أكثر من 73 ملصقًا ولوحة دعائية مخالفة

طلاء 205 أمتار مربعة من الكتابات المشوهة ضمن حملة المعالجة

أزالت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلة في إدارة النظافة- أكثر من 73 ملصقًا ولوحة دعائية مخالفة خلال الربع الثاني للعام الحالي، بالإضافة إلى طلاء 205 أمتار مربعة من الكتابات المشوهة ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت أمانة المنطقة أن الحملة تهدف إلى الحد من التجاوزات والمخالفات للوحات غير النظامية؛ مؤكدة استمرار الفِرَق الرقابية في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الممارسات التي تشوه المنظر البصري.