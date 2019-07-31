تشقّقات وتهالك تقود إلى بلاغات.. إغلاق أكبر جامع في "شقيق جازان" للصيانة

مواطنون: المساجد المحول المصلون إليها ليست مهيّأة ونطالب ببدائل

وقفت مؤخرًا لجنةٌ من الجهات المعنيّة في محافظة الدرب، على جامع مركز الشقيق؛ لمعاينة أوضاعه، فيما أشارت مصادر إلى أن بلاغات تم تقديمها للجهات الرقابية حول ملاحظات تتعلّق بالسلامة في الجامع، بعدما تم التحذير سابقًا من خطورته، دون حراك واقعي.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد وقوف اللجنة تقرّر إغلاق الجامع لصيانته وتحويل المصلّين لمختلف المساجد.

وأكّد مواطنون في الشقيق أن المساجد التي تم تحويل المصلين إليها ليست مهيّأة بالشكل المطلوب، مطالبين بوضع بدائل قبل قرار إغلاق الجامع، ومناشدين فاعلي الخير ببناء جامع جديد قادر على استيعاب أرقام المصلين الكبيرة.

ويعتبر الجامع أكبر جوامع محافظة الدرب والجامع الرئيس بمركز الشقيق، ويبلغ عمره ما يقارب ٧٠ عامًا، وفقًا لتوقعات الأهالي.

من جهتها لم تردّ وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة في فرع جازان، وكذلك الوزارة، على استفسارات "سبق" حول الموضوع منذ ما يزيد على عشرة أيام.