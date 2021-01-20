السجن 10 سنوات لمسؤول كويتي و3 مصريين بينهم سيدة

بتهمة الاستيلاء على المال العام

قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس مدير في البلدية ومصريين اثنين موظفين في الإدارة نفسها، 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية: قررت المحكمة حبس موظفة مصرية 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

كما قضت المحكمة برد المبالغ وتغريمهم ضعفها وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة عن تهمة الاستيلاء على المال العام.

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20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442 04:57 PM

بتهمة الاستيلاء على المال العام

السجن 10 سنوات لمسؤول كويتي و3 مصريين بينهم سيدة

أيمن حسن

الرياض

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قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس مدير في البلدية ومصريين اثنين موظفين في الإدارة نفسها، 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية: قررت المحكمة حبس موظفة مصرية 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

كما قضت المحكمة برد المبالغ وتغريمهم ضعفها وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة عن تهمة الاستيلاء على المال العام.

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