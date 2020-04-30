"الحبوب" تستقبل باخرة تحمل 61.300 طن من القمح الروسي

CHRYSANTHIS وصلت ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب إنها سوف تستقبل الباخرة CHRYSANTHIS والتي تحمل كمية (61.300) طن من القمح الروسي بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.



وقبل أيام أتمت المؤسسة إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام (2020م) بكمية (655) ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة (يوليو – أغسطس2020م) وبواقع (11) باخرة، موزعة على (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (360) ألف طن، وعدد (4) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (240) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.



وأفاد أنه تم دعوة (23) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (19) شركة للمنافسة، وتم الترسية على العروض الأقل سعراً للشحنات المطلوبة.