هل شاهدتم كيف قفزت الأسعار؟ هذا ما يفعله النفط السعودي بأسواق العالم

قفزة هائلة صباحاً عكست بشكل واضح الدور المحوري للمملكة وتأثيرها المباشر

عكست القفزة الهائلة في أسعار النفط في الجلسة الصباحية بشكل واضح، الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في أسواق النفط العالمية، وتأثيرها المباشر فيه، حيث قفزت اليوم الأسعار بوتيرة لم تشهدها الأسواق في تاريخها، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية، السبت الماضي.

وتستحوذ السعودية وحدها على 10 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط البالغ 99 مليون برميل يومياً، وفق بيانات شهر أغسطس المنصرم.

وتحتل بذلك السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في سوق النفط، بعد الولايات المتحدة التي تأتي في المرتبة الأولى بإنتاج يشكل 12 في المائة، في حين تحتل روسيا المرتبة الثانية بنحو 11 في المائة.

وتعد السعودية مورداً عالمياً أساسياً للنفط، الذي تقارب مستويات استهلاكه هذا العام 100 مليون برميل يومياً، وتصدر للأسواق الرئيسية، سواء الولايات المتحدة التي يشكل استهلاكها من النفط العالمي 21 في المائة، أو الصين التي تستحوذ على 13 في المائة، بالإضافة إلى الهند.

ولفهم دور السعودية في أسواق النفط العالمية، من الممكن أن ننظر إلى مساهمتها في الطاقة الإنتاجية الاحتياطية بالعالم من النفط.

ووفق تقرير نشرته اليوم "سكاي نيوز" يوفر سوق النفط العالمي يومياً نحو مليونين و400 ألف برميل من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية، التي من الممكن أن تدخل الأسواق عند الحاجة، وتشكّل مساهمة السعودية وحدها من هذه الطاقة الاحتياطية نحو 70 في المائة.

وتعد السعودية موطناً لما يقرب من 298 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المثبتة في العالم، أي ما يعادل 17 في المائة من احتياطيات النفط العالمية، وتشكل وحدها نحو 12 في المائة من صادرات النفط العالمية في 2018.

وبعد الهجمات الإرهابية على منشآت نفطية سعودية، التي أعلنت مليشيا الحوثي الإيرانية مسؤوليتها عنها، تصاعدت المخاوف بشأن حدوث نقص في الإمدادات النفطية في العالم.

إلا أن شركة "أرامكو" نفسها بددت تلك المخاوف بعدة تطمينات، ثم جاءت وكالة الطاقة الدولية لتؤكد أن أسواق النفط العالمية تتوافر على مخزونات تجارية جيدة.

وتتجاوز هذه المخزونات في الدول المتقدمة ملياراً و427 مليون برميل، وهذا يشمل النفط الخام فقط.

وتمتلك السعودية أيضاً بحسب آخر الأرقام ما يقرب من 188 مليون برميل من المخزونات التي ستستخدم لتعويض النقص.