#حررته_فقيدني .. "التجارة" تشهر بمصدري شيكات دون رصيد

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24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440 02:07 AM

#حررته_فقيدني .. "التجارة" تشهر بمصدري شيكات دون رصيد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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