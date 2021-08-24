"شؤون المسجد النبوي" تُعلن تنفيذ إدارة التطييب 235 جولة ميدانية

235 جولة ميدانية .. تطييب وتبخير بأجود أنواع الطيب والبخور

نفذت إدارة التطييب، 235 جولة ميدانية، استمرارًا للجهود اليومية التي تبذلها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة تطييب المسجد النبوي التابعة للإدارة العامة للإشراف الميداني في تطييب وتبخير المسجد النبوي بأجود أنواع الطيب والبخور.

وخلال الشهر الماضي، نفذت 103 جولات ميدانية لأعمال التطييب، و132 جولة لأعمال التبخير بالمسجد النبوي، وذلك من خلال 27 موظفًا مختصًا بالتبخير والتطييب.

وبلغ عدد المستفيدين من التطييب قرابة 68 ألف زائر، بالإضافة إلى 31.120 زائرًا مستفيدًا من عملية التبخير، حرصًا على الاعتناء بالمسجد النبوي الشريف وتهيئته للصلاة والعبادة بالرائحة العطرة الزكية.

تأتي كل هذه الجهود المباركة، في إطار تنفيذ وكالة شؤون المسجد النبوي، توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير سبل الراحة لزوار المسجد النبوي.