مستجدات "كورونا" تخفّض أسعار النفط.. و"برنت" عند 51.01 دولار للبرميل

هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.6% عند 47.95

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين وسط متابعة مستجدات جائحة "كورونا" والتطورات الجيوسياسية.

ووقّع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"؛ على حزمة التحفيز المالي الجديدة بنحو 900 مليار دولار بعدما رفض تنفيذ ذلك الأسبوع الماضي اعتراضاً على بعض بنودها.

كما تتجه الأنظار نحو متابعة مستجدات جائحة "كورونا"، في ظل تفشي السلالة الجديدة للفيروس في عددٍ من الدول التي تعد سريعة الانتشار مقارنة بالفيروس التقليدي، إذ وصل إجمالي الإصابات عالمياً إلى 80.7 مليون، وفق رويترز.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.6% إلى 51.01 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.6% عند 47.95 دولار للبرميل.