مدير تعليم الباحة يعتمد حركة نقل المعلمين والمعلمات

اعتمد مدير عام تعليم الباحة، الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني، اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، بحضور المساعد للشؤون المدرسية، ومدير شؤون المعلمين.
وأوضحت الإدارة العامة لتعليم الباحة، أنه يمكن الاستعلام بالدخول على حساب المعلم أو المعلمة في نظام "نور".
فيما بلغت نسبة المعلمين المنقولين ٤٥ ٪ ونسبة المعلمات 43٪.
وهنأ المدير العام، المنقولين، متمنياً لهم التوفيق.
الاستعلام بالدخول في نظام "نور"
اعتمد مدير عام تعليم الباحة، الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني، اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، بحضور المساعد للشؤون المدرسية، ومدير شؤون المعلمين.
وأوضحت الإدارة العامة لتعليم الباحة، أنه يمكن الاستعلام بالدخول على حساب المعلم أو المعلمة في نظام "نور".
فيما بلغت نسبة المعلمين المنقولين ٤٥ ٪ ونسبة المعلمات 43٪.
وهنأ المدير العام، المنقولين، متمنياً لهم التوفيق.