كورونا في الكويت .. 747 حالة شفاء جديدة

ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43961

سجّلت الكويت 747 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43961.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

فيروس كورونا الجديد

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11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 11:16 AM

ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43961

كورونا في الكويت .. 747 حالة شفاء جديدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجّلت الكويت 747 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43961.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها اليوم، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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