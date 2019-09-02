بلدية الحازمي تستعد لافتتاح سوق التمور والفواكه

دعمًا للقطاع التنموي والزراعي في عسير

تعمل بلدية مركز الحازمي، جنوب غرب محافظة بيشة، على افتتاح موقع لسوق التمور والفواكه الجديد، لتفعيل برنامج البلدية في دعم اقتصاديات التمور والفواكه في المحافظة، والذي جرى العمل بإنشائه قبل نحو شهرين.

جاء ذلك وفقاً لتوجيه أمين أمانة عسير، الدكتور وليد الحميدي، في دعم القطاع التنموي والزراعي في المنطقة، وتحقيقاً لتطلعات المستفيدين في الجانب الزراعي.

وقال رئيس بلدية الحازمي، المهندس إبراهيم بن صالح القرني، إن موقع السوق الجديد يقع بجانب الحدائق على طريق بيشة وادي ترج، وجرى إنشاؤه على أرض مساحتها 15000 م2.

ويحتوي على ساحة بيع للتمور والفواكه مهيأة بأحدث الوسائل وتقع على مساحة 1700 م2. كما يحتوي السوق على موقع للبيع بالتجزئة ومبنى إدارة، ودورات مياه، ومسجد، ومظلات حديثة ومطورة مواكبة مع رؤية 2030، بالإضافة إلى مواقف خاصة للسيارات وغيرها.

وقال المهندس "القرني"، إن المراكز التابعة لبلدية الحازمي، تتميز بجودة إنتاج ووفرت التمور وغيرها بمختلف أنواعها، وهذا ما دفع البلدية لزيادة الفاعلية والسعي حثيثًا نحو إيجاد موقع متميز يليق بمكانة البلدية ومراكزها التابعة في إنتاجها، حيث يعتبر وادي ترج النسبة الأعلى من الإنتاج في توريد التمور إلى السوق بالمملكة.