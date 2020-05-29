وزير الصحة: العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع

قال وزير الصحة توفيق الربيعة في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "نحن في بداية أولى مراحل العودة بحذر؛ لذا نعتمد على التزامكم".

وأضاف: "‏إن العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله، ثم على امتثال الجميع".

واختتم قائلاً: ‏"نرجو اتباعكم الإجراءات الوقائية".