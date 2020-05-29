وزير الصحة: العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع

قال وزير الصحة توفيق الربيعة في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "نحن في بداية أولى مراحل العودة بحذر؛ لذا نعتمد على التزامكم".

وأضاف: "‏إن العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله، ثم على امتثال الجميع".

واختتم قائلاً: ‏"نرجو اتباعكم الإجراءات الوقائية".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة

49

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 11:02 PM

وزير الصحة: العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع

عبدالله البرقاوي

الرياض

17 22,653

قال وزير الصحة توفيق الربيعة في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "نحن في بداية أولى مراحل العودة بحذر؛ لذا نعتمد على التزامكم".

وأضاف: "‏إن العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله، ثم على امتثال الجميع".

واختتم قائلاً: ‏"نرجو اتباعكم الإجراءات الوقائية".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020