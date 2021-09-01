الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الحوثية على المرافق المدنية في المملكة

حذّر من أنها تؤدي إلى انعدام الاستقرار وتزيد حدة الصراع في اليمن

أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات والاعتداءات التي تنفذها المليشيا الحوثية ضد المرافق والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو: الاتحاد الأوروبي يدين هذه الاعتداءات التي تؤدي إلى انعدام الاستقرار وتزيد من حدة الصراع في اليمن، ويجب وقفها ووضع حد فوري لها.

وأضاف "ستانو" أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى ضرورة إرساء حل سياسي للأزمة في اليمن، وإلى وقف إطلاق النار وانخراط كل الأطراف مع جهود مبعوث الأمم المتحدة.