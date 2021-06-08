حالة سحب رعدية ممطرة على الباحة تتواصل حتى 8 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدني الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، المخواة، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 09:02 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدني الرؤية

حالة سحب رعدية ممطرة على الباحة تتواصل حتى 8 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، المخواة، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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