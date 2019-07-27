"بلدية ظلم" توفّر إنترنت مجانيًا ومنصات لشحن الهواتف بالحدائق والمتنزهات

"السبيعي": الخدمة عبارة عن أجهزة متعددة الاستخدامات وتعمل طوال 24 ساعة

وفّرت بلدية مركز ظلم شرق الطائف، شبكة "واي فاي" بخدمة الإنترنت المجاني ومنصات لشحن الهواتف الذكية، في عددٍ من الحدائق والمتنزهات العامة، لمواكبة التطور التقني لخدمات الإنترنت، ولتوفير بيئة جاذبة لأهالي ظلم، في الأماكن العامة.

وأوضح رئيس بلدية ظلم المهندس مطلق بن فرحان السبيعي، أن هذه الخدمة عبارة عن أجهزة متعددة الاستخدامات وتعمل على مدار 24 ساعة، وتبث خدمة الإنترنت في الحدائق وتحتوي على مخارج لشحن الجوال ومقاعد للجلوس وهي موزعة بالحدائق العامة.

وبيَّن "السبيعي" أن هذه الأجهزة وضعت خدمة للمواطن والمقيم للاستفادة منها، متمنيًا أن يتم المحافظة عليها من العبث لتدوم استفادتها للجميع.