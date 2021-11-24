شرطة الرياض تطيح بمواطن أساء للذات الإلهية

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية مواطن والقبض عليه، بعد حديثه في إحدى مساحات برنامج التواصل "تويتر" بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض.

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24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443 06:06 PM

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية

شرطة الرياض تطيح بمواطن أساء للذات الإلهية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية مواطن والقبض عليه، بعد حديثه في إحدى مساحات برنامج التواصل "تويتر" بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض.

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