متطوعو الإسكان بالحد الجنوبي يوزعون السلال الغذائية بالطوال

في إطار مبادرة تهدف إلى تشجيع أفراد الأسر على البقاء في المنازل

نفذ متطوعو الإسكان من أبناء محافظة الطوال بالحد الجنوبي بمنطقة جازان مبادرة توزيع مئات السلال الغذائية على مستفيدي الإسكان التنموي بالقرى الحدودية، وذلك بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالطوال.

وشارك في المبادرة عشرات المتطوعين، حيث قاموا بإيصال السلال الغذائية للمنازل دون الحاجة إلى زيارة مقار الجمعية؛ بهدف تشجيع أفراد الأسر على البقاء في المنازل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن عدد من المبادرات التطوعية التي يشارك فيها متطوعو الإسكان في كل مناطق المملكة؛ سعيًا لتعزيز الجهود المبذولة لخدمة الأسر الأشد.

وكان متطوعو الإسكان قد نفذوا، وفي مراحل سابقة، مبادرات توعوية لمستفيدي الإسكان التنموي عن أهمية الوقاية من الفيروس، في إطار الجهود المبذولة لنشر التوعية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.