"الوطني للأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على محافظات جازان الجبلية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطارٍ رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، المحافظات الجبلية: الداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والحالة تستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطارٍ رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، المحافظات الجبلية: الداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.