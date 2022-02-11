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بالتعاون مع "المالية و"سدايا" وإصداره حاليًا في الإدارات بالمناطق

"الجوازات" تطلق جواز السفر السعودي الإلكتروني

أطلقت المديرية العامة للجوازات جواز السفر السعودي الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وإصداره حاليًا في إدارات الجوازات بالمناطق، وذلك بالمراجعة بعد أخذ موعد في منصة "أبشر" الإلكترونية وإيصاله إلى المستفيد عبر البريد السعودي "سبل" خلال ثلاثة أيام عمل.



وأوضحت المديرية أنه يمكن إتمام عملية المراجعة بتحديد موعد من قائمة المواعيد في "أبشر"، واختيار أيقونة موعد إصدار أو تجديد الجواز، ثم الذهاب إلى مقر إدارة الجوازات بالمنطقة، وتقديم متطلبات إصدار الجواز الإلكتروني الجديد "الهوية الوطنية، وصورتان شخصيتان، مع إحضار جواز السفر القديم في حال التجديد".



وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من منصة "أبشر" الإلكترونية لإصدار وتجديد جواز السفر "النسخة السابقة".



وأوضحت "الجوازات" أن الجواز الإلكتروني مصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم، ويحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز، وخاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية.