أمانة الباحة تباشر إزالة مخلفات الأمطار في مواقع مختلفة

مركز الطوارئ يتلقى البلاغات على 940 ويوزعها بشكل فوري

باشرت فِرَق وآليات أمانة منطقة الباحة، أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار التي شهدتها المنطقة، على أنحاء متفرقة من مدينة الباحة.

ونوّهت الأمانة بأن مركز الطوارئ يتلقى البلاغات على الرقم 940، ومن ثم يتم توزيعها بشكل فوري على الفِرَق المناوبة في المواقع، أو البلاغات الواردة من الدفاع المدني، ووزارة النقل، والمرور.