أمانة الباحة تباشر إزالة مخلفات الأمطار في مواقع مختلفة

مركز الطوارئ يتلقى البلاغات على 940 ويوزعها بشكل فوري

باشرت فِرَق وآليات أمانة منطقة الباحة، أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار التي شهدتها المنطقة، على أنحاء متفرقة من مدينة الباحة.

ونوّهت الأمانة بأن مركز الطوارئ يتلقى البلاغات على الرقم 940، ومن ثم يتم توزيعها بشكل فوري على الفِرَق المناوبة في المواقع، أو البلاغات الواردة من الدفاع المدني، ووزارة النقل، والمرور.

0

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 11:40 AM

مركز الطوارئ يتلقى البلاغات على 940 ويوزعها بشكل فوري

أمانة الباحة تباشر إزالة مخلفات الأمطار في مواقع مختلفة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

1 81

باشرت فِرَق وآليات أمانة منطقة الباحة، أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار التي شهدتها المنطقة، على أنحاء متفرقة من مدينة الباحة.

ونوّهت الأمانة بأن مركز الطوارئ يتلقى البلاغات على الرقم 940، ومن ثم يتم توزيعها بشكل فوري على الفِرَق المناوبة في المواقع، أو البلاغات الواردة من الدفاع المدني، ووزارة النقل، والمرور.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022