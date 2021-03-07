"التجارة" ترصد 20 مخالفة للإجراءات والاشتراطات الاحترازية بالطائف

نفّذت 108 جولات على المولات ومراكز وورش السيارات

نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بمحافظة الطائف 108 زيارات تفتيشية خلال جولاتها الرقابية اليوم على المولات ومراكز وورش صيانة وخدمات السيارات والمراكز التجارية؛ للتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، أنه تم ضبط 20 مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتزامها بأنظمة الوزارة لحماية المستهلك.