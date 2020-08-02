سحب رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 11 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من سحب رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات جدة، والكامل، والقنفذة، والليث، وخليص، ورابغ، والأجزاء الساحلية.


وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

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02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 10:55 AM

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 11 مساءً

سحب رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من سحب رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات جدة، والكامل، والقنفذة، والليث، وخليص، ورابغ، والأجزاء الساحلية.


وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

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