"ياسرف" تكرم "المرزوقي" لبطولته في إخماده حريق محطة بينبع

"السحيمي": تعودنا من أبناء المحافظة بسالتهم في كل المواقف

كرمت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير "ياسرف"، ممثلة برئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين، المهندس محمد نغاش آل نغاش، موظفها ثامر المرزوقي؛ لموقفه البطولي بإخماده حريق إحدى محطات الوقود بمدينة ‎ينبع، في تصرف يعكس قيم الشركة الخمس، وعلى رأسها ‎السلامة و‎التعاون.

وقال محافظ ينبع، سعد بن مرزوق السحيمي: تعودنا من أبناء ‎ينبع بسالتهم في كل المواقف، مقدمًا شكره للبطل ‎ثامر المرزوقي، نظير موقفه البطولي بإخماده حريقاً شب في محطة وقود داخل المحافظة، لافتًا إلى أنه سيكرم من المحافظة.

وكانت العناية الإلهية، ثم شجاعة المواطن "ثامر المرزوقي"، أنقذت محطة وقود بطريق الملك عبدالعزيز في ينبع، من كارثة حريق، بفضل إخماده ألسنة النيران، قبل أن تتمدد إلى المضخات، عقب اصطدام سيارة بها.

وتعود تفاصيل العمل البطولي، عندما فَقَد سائق السيطرة على مركبته أثناء دخوله المحطة، لتصطدم بالمضخة أثناء وجود سيارتين، وعلى الفور اندلعت النيران من قوة الاحتكاك، وبادر الشاب إلى سحب طفايات الحريق من بين المضخات، واستمر في توجيه خراطيمها الواحدة تلو الأخرى حتى أخمدها بهدوء وحكمة، رغم كمية "البودرة" التي تغطي المكان.

وعن الحادثة، يقول ثامر فايز المرزوقي، والذي كان يرتدي "تيشيرت" أصفر، وفق الفيديو: "كنت في قسم الإطارات وشاهدت سيارة ترتطم بمضخة البنزين، وبدأت النار تشتعل بسرعة، وعلى الفور طلبت من العمال والمتواجدين إخلاء السيارات من الموقع، خوفًا من تفاقم الكارثة، ثم باشرت الحريق بطفاية كبيرة بمساعدة العمال وطفايات أخرى".

وتابع: "في هذه الأثناء كنت أتصل على الدفاع المدني في ينبع، وكان الوقت منتصف الليل والحركة المرورية مزدحمة، ورغم ذلك استطاعت الآليات أن تعبر الطريق وتحضر في وقت قياسي يُشكرون عليه".