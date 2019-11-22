ابنة السجين بأمريكا حميدان التركي: حالة والدي الصحية حرجة ولم يتلقَ عناية

بعد اتصاله بأبنائه اليوم وشرح ما يعانيه في سجنه

كشف أبناء السجين السعودي في أمريكا حميدان التركي، أن والدهم يمر بحالة صحية حرجة، وقد أجريت له عملية لفحص ورم يعاني منه ولم يتلق العناية اللازمة خلال ذلك.

وتفصيلاً أوضحت ابنته "لما التركي" أن المستجد في قضية والدها، هو صحته المتردية والسيئة، حيث اتصل بهم وأخبرهم بأنه يعاني من حالة صحية حرجة، ولم يتلقَ عناية جيدة من السجانين، وأوصانا بالدعاء له حيث حالته لا تسر.

وأضاف ابنه تركي حميدان التركي: أن "والدهم في اتصال هاتفي أخبره أنه أجريت له عملية لفحص ورم في المستقيم، حيث كان يعاني منه منذ خمس سنوات، وأوضح لهم أنه لم يتلق العناية الكافية أثناء العملية".

وتابع: "ننتظر اتصالاً آخر من والدي ليفصل لنا ما جرى".