653 مستفيدًا من برنامج "تعزيز" بجامعة نجران

يهدف للتدريب على إعداد وأداء الاختبارات الإلكترونية

اختتمت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة نجران برنامج "تعزيز" التدريبي لأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة، الخاص بالتدريب على إعداد وأداء الاختبارات الإلكترونية.

وأوضح عميد العمادة، الدكتور خالد آل عامر، أن البرنامج تضمن 5 دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، استفاد منها 352 متدربًا ومتدربة، وتم تنفيذ 6 دورات تدريبية للطلاب والطالبات، استفاد منها 301 مستفيد ومستفيدة.

وأشار إلى أن البرنامج هدف إلى الاستعداد للاختبارات الإلكترونية النهائية، وتسهيل أدائها من خلال تدريب الطلاب والأكاديميين على آليتها؛ وذلك لتجاوز أي معوقات قد تواجههم.