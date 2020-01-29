ارتفاع مزيج برينت القياسي بـ0.96%

ارتفع سعر مزيج خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.57 دولارًا للبرميل، أو ما يعادل 0.96%؛ ليصل إلى 60.08 دولارًا للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.54 دولارًا، أو ما يعادل 1.01%، ليصل إلى 54.02 دولارًا.أسعار النفط النفط
وصل إلى 60.08 دولارًا للبرميل اليوم
ارتفع سعر مزيج خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.57 دولارًا للبرميل، أو ما يعادل 0.96%؛ ليصل إلى 60.08 دولارًا للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.54 دولارًا، أو ما يعادل 1.01%، ليصل إلى 54.02 دولارًا.