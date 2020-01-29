ارتفاع مزيج برينت القياسي بـ0.96%

وصل إلى 60.08 دولارًا للبرميل اليوم

ارتفع سعر مزيج خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.57 دولارًا للبرميل، أو ما يعادل 0.96%؛ ليصل إلى 60.08 دولارًا للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.54 دولارًا، أو ما يعادل 1.01%، ليصل إلى 54.02 دولارًا.