بعد جولات تفقدية.. "سياحة عسير": نجهز 30 ترخيصاً لمشروعات جديدة بقطاع الإيواء

"العمرة": خطط واستراتيجيات رقابية وتطويرية في مختلف المحافظات تعزز ثقة المستفيدين

كشف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة، عن العمل على تجهيز 30 ترخيصاً لمشروعات جديدة في منشآت قطاع الإيواء السياحي؛ مما يؤكد تنامي هذا القطاع؛ نظير وجود مستثمرين يستعدون للاستثمار فيه.

جاء ذلك في أعقاب جولاته التفقدية على عدد من منشآت الإيواء السياحي في مدينة أبها، بحضور رئيس قسم التراخيص محمد مطاعن؛ وذلك للتأكد من الاشتراطات السياحية وتقديم الاستشارات والدعم للمستثمرين في القطاع الإيوائي؛ في إطار عمل الهيئة على رفع مستوى الجودة والخدمات المقدمة للوصول إلى سوق سياحي جاذب للمستثمرين والمواطنين.

وأبان "العمرة"، أن عدد الفنادق والشقق الفندقية في عسير، يبلغ 514 ضمن 136 نشاطاً سياحياً؛ مشيراً إلى دور الهيئة في عسير في القيام ببرامج تدريبية وورش عمل؛ للتعريف بأهم الضوابط والأنظمة التي تؤدي إلى تطوير قطاع الإيواء السياحي والذي يعتبر من أهم أولويات البنية التحتية والتي يهتم بها السائح عند وصوله للمنطقة.

وأكد وجود خطط واستراتيجيات رقابية وتطويرية للإيواء السياحي في مختلف محافظات عسير؛ بما يعزز ثقة المستفيدين من خدمات هذا القطاع؛ مشدداً على أهمية الاستثمار في قطاع الإيواء، وما يحققه من تجربة استثمارية ناجحة.