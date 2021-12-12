إصابات كورونا العالمية تتجاوز 268.82 مليون حالة

بلغ إجمالي الوفيات خمسة ملايين و594 ألفاً و402

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 268.82 مليون حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء، إلى خمسة ملايين و594 ألفاً و402 حالة، بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

0

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443 09:28 AM

بلغ إجمالي الوفيات خمسة ملايين و594 ألفاً و402

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 268.82 مليون حالة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 82

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 268.82 مليون حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء، إلى خمسة ملايين و594 ألفاً و402 حالة، بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021