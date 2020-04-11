تطبيق "موعد" يساعد في الكشف عن 40 مصاباً بـ "كورونا"

القصيم غابت عن الإحصائية اليومية لضحايا الفيروس

أثبت تطبيق "موعد" كفاءته للتعامل مع المصابين بكورونا، فبالإضافة لتوصيات وزارة الصحة للذين يشعرون ببعض الأعراض المبادرة بالكشف لو عن طريق "موعد" ليتواصل معهم المختصون بطرح 6 أسئلة، وهذا ما تم فعلاً، فقد كشفت الصحة اليوم عن تسجيل 40 حالة عن طريق التقييم الذاتي، من خلال منصة "موعد"، كما كشفت الوزارة أن 70 إلى 80٪ من الحالات المرصودة في الأيام الأخيرة لغير السعوديين بسبب المخالطة.

وكشفت الصحة اليوم، عن تسجيل 382 حالة جديدة، وغابت منطقة القصيم عن الإحصائية اليومية للضحايا، بعد أن سجلت في اليومين الماضيين 11 حالة، فقد ذكرت الإحصائية تسجيل 9 حالات ببريدة يوم أمس، فيما سجلت عنيرة حالتين أول أمس.