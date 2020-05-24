بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 34% مواطنين و66% غير سعوديين

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد الموافق 24/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 34% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 66% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 372 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2284 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 43520 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 11 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 390 متوفىً.
372 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد الموافق 24/ 5/ 2020م: إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 34% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 66% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 372 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2284 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 43520 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 11 حالة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 390 متوفىً.