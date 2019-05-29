بهدف توفير بيئة تربوية مناسبة .. تعليم حائل يضم 41 مدرسة العام الدراسي المقبل

قال: النقل سيتم وفق الاحتياج داخل القطاع وليس نقل المعلم مع المدرسة المنقولة

أعلن تعليم حائل، اليوم، ضم 41 مدرسة، منها 20 مدرسة للبنين، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 1440 /1441هـ.

وقال تعليم حائل، في تعميم جرى توزيعه: إن الضم شمل تسع مدارس في المرحلة المتوسطة، وثانوية واحدة، وبقية المدارس بالمرحلة الابتدائية، انطلاقًا من حرص الوزارة على تطوير التعليم وتحسين مخرجاته في المدراس قليلة العدد، والعمل على توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة للطلاب والطالبات.

وأضاف أن الضم جاء بناء على ضوابط إحداث وضم المدارس المقرة من مجلس الوزراء في شوال عام 1439هـ، وأن المدارس التي أعلن عنها بمنطقة حائل، مدارس انطبقت عليها الضوابط.

وعن نقل المعلمين والمعلمات، أوضح تعليم حائل أن النقل سيتم وفق الاحتياج داخل القطاع، وليس نقل المعلم أو المعلمة مع المدرسة المنقولة.

من جهته نقل تعليم حائل خمس مدارس ابتدائية لمدارس أخرى؛ لتطبيق مشروع الطفولة المبكرة.