"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على المدينة المنوّرة ونجران

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة, يتضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مُثارة, وتدني مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعُلا والعيص والمهد وخيبر، وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.

كما نبّهت هيئة الأرصاد في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مُثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب, وثار, وحبونا, ويدمة, وخباش, وشرورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.