استشهاد الجندي "الحريجي" أثناء إخماد حريق مصنع بالدمام

أُصيب بشظية تطايرت من أحد الخزانات التي أمسكت بها النيران

نعت المديرية العامة للدفاع المدني أحد منسوبيها الجندي مشعل مطلق الحريجي؛ الذي استُشهد في أثناء أدائه الواجب بمكافحة حريق في أحد المصانع بمدينة الدمام.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: تنعى المديرية العامة للدفاع المدني الجندي مشعل مطلق الحريجي، الذي استُشهد أثناء مكافحة حريق في أحد المصانع بمدينة الدمام، نتيجة إصابته بشظية تطايرت من أحد الخزانات التي تعرّضت للحريق.

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02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 03:01 PM

أُصيب بشظية تطايرت من أحد الخزانات التي أمسكت بها النيران

استشهاد الجندي "الحريجي" أثناء إخماد حريق مصنع بالدمام

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

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نعت المديرية العامة للدفاع المدني أحد منسوبيها الجندي مشعل مطلق الحريجي؛ الذي استُشهد في أثناء أدائه الواجب بمكافحة حريق في أحد المصانع بمدينة الدمام.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: تنعى المديرية العامة للدفاع المدني الجندي مشعل مطلق الحريجي، الذي استُشهد أثناء مكافحة حريق في أحد المصانع بمدينة الدمام، نتيجة إصابته بشظية تطايرت من أحد الخزانات التي تعرّضت للحريق.

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