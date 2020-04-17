عودة 3 رواد من محطة الفضاء الدولية إلى كوكب الأرض

الرحلة الأولى من نوعها منذ الإعلان عن تفشي "كورونا"

عاد رائدا فضاء من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ورائد من وكالة الفضاء الروسية، اليوم، من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض؛ الكوكب الذي يواجه تفشي فيروس كورونا.

ووفقاً لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، فإن المركبة الفضائية التي كانت تضم أندرو مورغان؛ وجيسيكا مير؛ وأوليغ سكريبوتشكا؛ هبطت في سهول كازاخستان عند الساعة 05:16 بتوقيت غرينتش.

وتعد هذه الرحلة هي الأولى إلى الأرض لطاقم من محطة الفضاء الدولية منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي.

وعلى الرغم من أن موقع هبوط هذا الثلاثي بقي نفسه كما كان للطواقم السابقة على مسافة 147 كيلو متراً جنوب شرق مدينة جيزكازغان الكازاخستانية، فقد فرض الوباء بعض التعديلات على هذا الإجراء حيث أخضعت جميع الفرق المسؤولة عن استقبال رواد الفضاء لاختبار "كوفيد-19" وأجبرت على ارتداء ملابس واقية ووضع أقنعة.

وتم تغيير نقطة المغادرة المعتادة لرواد الفضاء إلى بلد إقامتهم وهو مطار كاراغاندا الذي أغلق مثل مئات المطارات الأخرى حول العالم بسبب "كوفيد-19".