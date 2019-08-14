وزير الداخلية يهنئ القيادة بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج

عبر برقيتين أرسلهما لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد

رفع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

جاء ذلك في برقية فيما يلي نصها:

"سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس الوزراء أيده الله،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أدام الله عزكم.. أتشرف بالرفع للمقام السامي الكريم باسمي واسم أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، وأصحاب السمو أمراء المناطق، وباسم أبنائكم رجال الأمن، وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال حج هذا العام، أسمى آيات التهاني وصادق عبارات الولاء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

كما يشرفني يا سيدي تهنئتكم بما تَحقق -بفضل الله وتوفيقه- من نجاح لموسم حج هذا العام 1440هـ؛ إنفاذًا لتوجيهاتكم الرشيدة ووفق ما تتطلعون إليه، من رعاية كريمة لضيوف الرحمن، وتهيئة كل الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة وأمن واطمئنان، ومن ذلك مبادرة طريق مكة التي انطلقت منذ ثلاثة مواسم، وكانت إحدى ثمار توجيهاتكم السديدة.

وقد بلغ عدد الحجاج (2.489.406) حجاج، واتسم موسم حج هذا العام -ولله الحمد- بنجاح تنفيذ كل الخطط الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، والمرورية؛ حيث اكتمل وصولهم إلى مشعر عرفات، ومن ثم النفرة إلى مشعر مزدلفة ثم إلى مشعر منى في وقت قياسي؛ وفق تنظيم دقيق وانسيابية تامة، وصولًا إلى الجمرات والتوافد إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسك حجهم؛ اتباعًا لهدي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.. وكانت الحالة الأمنية مستقرة، ولم تشهد وقوع أي حوادث تمسّ أمن الحجيج أو تعكر صفو الحج؛ وفق انضباطية تامة ومراقبة دقيقة لأوضاعهم، وتنقلاتهم ومقرات إقامتهم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات والرعاية الأمنية والصحية والحركة المرورية المنتظمة وفي بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة، ولله الحمد.

أسأل الله العلي القدير أن يُديم عزكم، وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة فيما تقدمونه -حفظكم الله- من رعاية كريمة واهتمام عظيم بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والزوار والمعتمرين.. والله يحفظكم ويرعاكم.

وزير الداخلية

رئيس لجنة الحج العليا

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز".

كما رفع وزير الداخلية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

جاء ذلك في برقية فيما يلي نصها:

"سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أرفع للنظر الكريم باسمي واسم أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، وباسم أبنائكم رجال الأمن، وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال حج هذا العام، أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالصحة والعافية.

كما يشرفني تهنئة سموكم الكريم بما تَحقق من نجاح موسم حج هذا العام -ولله الحمد- برعاية كريمة وتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ودعم من لدن سموكم الكريم؛ مما مكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسك حجهم بكل سكينة وأمان.

فقد كان للتنفيذ الدقيق لخطط الحج الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والمرورية، وحركة المشاة، والتكامل بين الجهات الحكومية الدور الفاعل في نجاح هذا الموسم، وتميزه.. كما كان لمبادرة "طريق مكة" التي انطلقت منذ ثلاثة مواسم، دورٌ في تسهيل وصول الحجاج؛ حيث اكتمل وصول عدد (2.489.406) حجاج إلى مشعر عرفات، ومن ثم نفرتهم إلى مزدلفة ثم إلى منى وفق تنظيم دقيق وانسيابية تامة، ومباشرتهم رمي الجمرات وتوافدهم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسك حجهم بكل يُسر وسهولة؛ وفقًا للخطط الموضوعة بكل انضباطية ومراقبة لأوضاعهم وتحركاتهم، ولم تسجل أي حوادث تمسّ أمن الحجيج أو تعكر صفو حجهم.

كما كانت الأوضاع الصحية مطمئنة، ولم تشهد -بفضل الله- ظهور أي حالات وبائية.. إضافة إلى تأمين جميع الخدمات والتسهيلات التي يحتاج إليها الحاج، وتوفير السلع الاستهلاكية، والغذائية، والخدمات العامة الأخرى، والتي حظيت بمتابعة الجهات الخدمية لضمان استمرارها.

أسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا، ويُديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وتوجيهات سموكم -حفظكم الله- وأن يجزل لكم المثوبة إنه سميع مجيب.

والله يحفظكم ويرعاكم.

وزير الداخلية

رئيس لجنة الحج العليا

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز".