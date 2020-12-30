الأولمبية السعودية.. حراك رياضي كبير في 2020..توّج بحدث استضافة دورة الألعاب 2034

أظهرت اللجنة الأولمبية العربية السعودية قدرات هائلة وتميزاً كبيراً خلال العام (2020)م، رغم كل ‏المعاناة التي عاشتها الرياضة العالمية مع تفشي "فايروس كورونا"، حيث شهد هذا العام ‏الكثير من الأنشطة والفعاليات والإنجازات لـ "الأولمبية السعودية" بقيادة رئيسها الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ‏اللذين قدما جهوداً جبارة جعلت من المملكة واجهة رياضية عالمية بدعم كبير من القيادة الرشيدة ‏التي تولي الرياضة والرياضيين الكثير من الأهمية تماشياً مع "رؤية المملكة 2030".‏

23 يناير

تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم لأولمبياد طوكيو 2020، عقب غياب ناهز الـ (24) عاماً.‏

27 يناير

احتفى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية ‏العربية السعودية بصقور الأخضر المتأهلين للأولمبياد في حفل استقبال حضره نخبة من نجوم ‏الأخضر الذين سبق لهم التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 1984م وأتلانتا 1996م.‏

26 فبراير

الإعلان عن أكبر حدث رياضي في تاريخ الرياضة السعودية، المتمثل في "دورة الألعاب السعودية ‏الأولى"، إضافة إلى تأهل لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي لدورة الألعاب ‏الأولمبية طوكيو 2020م.

8 مارس

تأجيل دورة الألعاب السعودية حتى إشعار آخر بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة ‏مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-‏COVID‏).



16 مارس

حرصاً على سلامة منسوبي اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحادات الرياضية، تفعيل نظام ‏العمل عن بُعد من خلال الخدمات الإلكترونية لجميع منسوبي اللجنة الأولمبية والاتحادات ‏الرياضية.

كما أطلقت اللجنة الأولمبية السعودية حملة "#بتمرن_بالبيت", ضمن المساعي والجهود التي تقوم بها ‏تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقد شهدت الحملة تفاعلاً كبيراً بين نجوم ‏الرياضة السعودية ومحترفيها والإعلام الرياضي وبين اللجنة الأولمبية التي نجحت في تحفيز حتى غير ‏الرياضيين على ممارسة الرياضة.

24 أبريل

شهد شهر أبريل الذي توافق مع شهر رمضان المبارك إطلاق اللجنة الأولمبية لفعالية مميزة حملت ‏اسم "سؤال الأولمبية"، الذي شهد طرح عدد من الشخصيات الرياضية البارزة سؤالاً موجها ‏للرياضيين والجمهور، كان من أبرزها الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والأمير نواف بن فيصل، وكذلك الرئيس السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد ‏عيد.

30 أبريل

إطلاق برنامج "جلسة الرياضيين" الذي تكوّن من عدة حلقات بمشاركة عدد من الرياضيين ‏البارزين على مستوى الرياضة السعودية، الذين تحدثوا عن تجاربهم المميزة، مسلطين الضوء على ‏الطريق الذي يجب أن يُنتهَج من أجل الوصول للقمة.



23 يونيو

احتفلت اللجنة الأولمبية العربية السعودية في حدث فريد من نوعه بـ "اليوم الأولمبي" عن بعد، ‏مستذكرة القيم الأولمبية الثلاث: الصداقة والاحترام والتميز مع جميع أطياف المجتمع.



17 يوليو

في إنجاز جديد للمرأة السعودية، انتخاب الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضواً باللجنة الأولمبية ‏الدولية.



28 يوليو

أصدر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية ‏العربية السعودية قراراً بتعيين الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائباً لرئيس ‏اللجنة.



29 – 30 أغسطس

تنظيم منتدى اللاعبين الدوليين الأول من نوعه بالمملكة، الذي ناقش -بمشاركة قامات رياضية ‏عالمية- الكثير من الشؤون الخاصة بالرياضيين قبل وبعد الاعتزال.



23 سبتمبر

احتفلت اللجنة الأولمبية العربية السعودية باليوم الوطني السعودي الـ 90 عبر إبراز دور بعض لاعبي ‏المنتخبات السعودية المختلفة من القطاع الأمني والصحي خلال الجائحة.



5 أكتوبر

دشن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رسمياً ملف ترشح الرياض ‏لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.



17 نوفمبر

نظمت الأولمبية السعودية والأمانة السعودية لمجموعة العشرين "مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية ‏لدول مجموعة العشرين".



27 – 28 نوفمبر

نظمت الأولمبية السعودية افتراضياً أول مؤتمر للقيادات النسائية في المنظمات الرياضية بالشراكة ‏مع الاتحاد الدولي للتايكوندو بوجود الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية تحت ‏عنوان "المساواة والقيادات النسائية في المنظمات الرياضية".



16 ديسمبر

وقع اختيار الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي على مدينة الرياض لاستضافة دورة ‏الألعاب الآسيوية 2034‏.