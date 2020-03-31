"كورونا" يقضي على ثاني ضحاياه في قطر

تسجيل 88 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم (الثلاثاء) تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة أنها سجلت ثاني حالة وفاة بسبب الفيروس، فيما تماثلت 11 حالة للشفاء، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أنها أجرت الفحص للكشف عن فيروس كورونا لعدد 2291 شخصًا اليوم.