"كورونا" يقضي على ثاني ضحاياه في قطر

تسجيل 88 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم (الثلاثاء) تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة أنها سجلت ثاني حالة وفاة بسبب الفيروس، فيما تماثلت 11 حالة للشفاء، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أنها أجرت الفحص للكشف عن فيروس كورونا لعدد 2291 شخصًا اليوم.

قطر وزارة الصحة القطرية فيروس كورونا الجديد

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31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 10:12 PM

تسجيل 88 إصابة جديدة

"كورونا" يقضي على ثاني ضحاياه في قطر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم (الثلاثاء) تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة أنها سجلت ثاني حالة وفاة بسبب الفيروس، فيما تماثلت 11 حالة للشفاء، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أنها أجرت الفحص للكشف عن فيروس كورونا لعدد 2291 شخصًا اليوم.

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