"كورونا" يقضي على ثاني ضحاياه في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم (الثلاثاء) تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وأوضحت الوزارة أنها سجلت ثاني حالة وفاة بسبب الفيروس، فيما تماثلت 11 حالة للشفاء، وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى أنها أجرت الفحص للكشف عن فيروس كورونا لعدد 2291 شخصًا اليوم.قطر وزارة الصحة القطرية فيروس كورونا الجديد
تسجيل 88 إصابة جديدة
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم (الثلاثاء) تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وأوضحت الوزارة أنها سجلت ثاني حالة وفاة بسبب الفيروس، فيما تماثلت 11 حالة للشفاء، وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى أنها أجرت الفحص للكشف عن فيروس كورونا لعدد 2291 شخصًا اليوم.