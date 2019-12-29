"بدر بن سلطان" يوجه بالاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين من شباب وشابات المنطقة

ممن حصدوا جوائز ومثلوا الوطن في مسابقات محلية ودولية

أعلنت إمارة مكة أن أمير المنطقة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، وجه بإقامة لقاء للاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين من شباب وشابات المنطقة ممن حصدوا جوائز ومثلوا الوطن في مسابقات محلية ودولية.

ويتخلل اللقاء معرض للتعريف بمنجزاتهم بمشاركة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وموهبة وعدد من الجهات.

مكة المكرمة أمير مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان إمارة مكة

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29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441 09:49 PM

ممن حصدوا جوائز ومثلوا الوطن في مسابقات محلية ودولية

"بدر بن سلطان" يوجه بالاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين من شباب وشابات المنطقة

متعب البقمي

الطائف

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أعلنت إمارة مكة أن أمير المنطقة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، وجه بإقامة لقاء للاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين من شباب وشابات المنطقة ممن حصدوا جوائز ومثلوا الوطن في مسابقات محلية ودولية.

ويتخلل اللقاء معرض للتعريف بمنجزاتهم بمشاركة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وموهبة وعدد من الجهات.

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مكة المكرمة أمير مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان إمارة مكة

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