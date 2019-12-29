"بدر بن سلطان" يوجه بالاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين من شباب وشابات المنطقة

ممن حصدوا جوائز ومثلوا الوطن في مسابقات محلية ودولية

أعلنت إمارة مكة أن أمير المنطقة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، وجه بإقامة لقاء للاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين من شباب وشابات المنطقة ممن حصدوا جوائز ومثلوا الوطن في مسابقات محلية ودولية.

ويتخلل اللقاء معرض للتعريف بمنجزاتهم بمشاركة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وموهبة وعدد من الجهات.